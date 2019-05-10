وزير خارجية البحرين عن "هدم مجلس التعاون": رحم الله بلدا عرف قدره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، إن التصريح بوجود محاولات تهدف لهدم مجلس التعاون الخليجي خاطئة ومن يقولها مخطئ تماما.

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته بتويتر، حيث قال: "ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماما. هناك صد للضرر والتآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس. ورحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده.. قطر".

تغريدة الشيخ خالد بن أحمد تأتي بعد سلسلة تغريدات لرئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، مساء الخميس، قال فيها إن "هدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران، أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى".

واضاف المسؤول القطري السابق في سلسلة تغريداته: "وللأسف فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تراودها أحلام إلحاق هزيمة عسكرية بإيران، كما كانت تحلم قبل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، ووجدت هذه الدول نفسها مضطرة للإشادة بالاتفاق عند توقيعه آنذاك.. إننا للأسف مجرد طرف ثانوي نعمل بردات الفعل دونما رؤية تحددها مصالحنا".