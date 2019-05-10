دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وليد الطبطبائي، النائب السابق في البرلمان الكويتي إن هناك ما وصفه بـ"زواج بالسر" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لافتا إلى أنه لن يصدق "طبول الحرب أو الحصار على طهران.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هناك زواج بالسر بين أمريكا وإيران وعلاقة غرام بين الطرفين لكن كل طرف يتظاهر بالعداء للآخر للتغطية على هذه العلاقة.."

وتابع قائلا: "لن نصدق طبول الحرب أو الحصار من أمريكا وهي التي تتعاون تحت الطاولة مع إيران في العراق وافغانستان عدا تغاضي امريكا عن نشاطات إيران في سوريا واليمن!"، وفقا للتغريدة ذاتها.

وتأتي تغريدة الطبطبائي في الوقت الذي أعلنت عنه البحرية الأمريكية دخول حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، الخميس، على رأس قوة ضاربة في خطوة تهدف للتصدي لأي أعمال عدائية من إيران بعد تصعيد العقوبات الأمريكية على طهران وآخرها عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم.