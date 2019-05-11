وسط ضجة اتصال أمير قطر.. خالد بن أحمد: قادة البحرين في صف واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد، الجمعة، على وحدة موقف قادة البحرين، وذلك وسط الضجة التي أثارها الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال وزير خارجية البحرين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يقولون ما يقولون من كذب وزور في قطر وقنوات لندن المأجورة، ونحن والحمدلله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى وأميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد وكل أهل البحرين هم جسد واحد وقلب واحد في صف واحد".

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أكد، الثلاثاء الماضي، على "التزام البحرين بمواقفها مع السعودية والإمارات ومصر، المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وجاءت تصريحات الملك حمد بن عيسى بعد الاتصال بين رئيس وزراء البحرين وأمير قطر. وأفاد بيان صادر من ديوان رئيس الوزراء البحريني، الإثنين، أن الاتصال "ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط".

كما صرح وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني أن الاتصال "لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والامارات ومصر حول تنفيذ قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".