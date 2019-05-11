شيخ مصري ينهى عن شتم "إسرائيل".. فما معنى الكلمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نهى الشيخ المصري خالد الجندي المسلمين عن شتم كلمة "إسرائيل"، وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة في الإسلام.

ففي برنامج يقدمه الجندي على قناة DMC، طالب رجل الدين المصري بعدم توجيه شتيمة لكلمة "إسرائيل" وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة خاصة عند المسلمين.

ووضح الجندي فكرته قائلة إن النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل، مؤكدا حالة العداء معها حتى تُعيد المسجد الأقصى في القدس.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة عبر صفحتها الرسمية وأرفقت الفيديو فيها وقالت: "هل تعلم ان شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر".

وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية، عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق.