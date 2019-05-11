أردوغان للسعوديين بخصوص مقتل جمال خاشقجي: "أين عدالتكم؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السعودية لم تتخذ موقفا ولم يصدر منها صوت بحق المتورطين بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتساءل عن "العدالة" في المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

ففي فعالية رمضانية، السبت، ذكر أردوغان أن السعودية لم تتخذ موقفا ولم يصدر منها صوت تجاه "الموظفين الذين أرسلتهم بخصوص جريمة قتل خاشقجي"، وفقا للأناضول.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "السعوديون قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا"، ثم تساءل موجها حديثه للمملكة العربية السعودية: "أين عدالتكم؟"، على حد تعبيره.

وطال هجوم أردوغان أمريكا، ولو بشكل غير مباشر، إذ قال: "من يأوي الانقلابيين القتلة على أراضيه لا يمكن له أن يعطينا دروسا في القانون".

ووجه الرئيس التركي سهام انتقاداه للغرب قائلا إنه يفضل مصالحه على حقوق الإنسان، واتهمه بالتجاه نحو "النفط والدولار"، على حد تعبيره.