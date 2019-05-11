دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت كوثر الاربش، الكاتبة وعضو مجلس الشورى السعودي، إن سماح صاحب القرار بقيادة المرأة في المملكة لم يكن بسبب "بضعة فتيات عملوا شوية "فضايح"، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في سلسلة من 20 تغريدة نشرتها الاربش على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "قادت المرأة السعودية اليوم، لأن هناك نساء متزنات استخدمن لغة الحوار الراقي للتعبير عن احتياج المرأة لها، لأن صاحب القرار رأى أن التوقيت مناسب جدًا. ليس بسبب بضعة فتيات عملوا شوية ’فضايح‘ فاشلة لم تتمكن من مس سمعة بلادنا بسوء. لكن قائداتهن أوهموهن بذلك".

وتابعت قائلة: " إن قلقي اليوم ليس من فتاة تجلس خلف جوالها وتكتب بضعة شتائم، ثم تحتفل مع صاحباتها كما لو كانت حققت إنجازًا. الشتم ليس خطرًا بقدر ماهو قذر ويثير الإشمئزاز فقط. إن قلقي ممن برر لهن القبح، اليوم يشتمون بضمير راضٍ، غدًا يتحولون لتخريب الممتلكات العامة و سترون!"

وأضافت: " كل حركة أخلاقية تكسب تعاطف الجمهور، وكل ما يتجرد عن الأخلاق يخسره. من هنا أتى نفوري من توجهات النسويات. هناك من يبرر لمجموعة مراهقات (قليلات الثقافة الوعي) كل قبيح. من هم هؤلاء؟ ١-نساء أكبر سنًا، يردن مصالح شخصية.. ٢-حسابات كارهة للوطن.. ٣-رجال يطمحون لاستغلالهن.."

واردفت: " وقفة: ليس كل امرأة تتحدث عن حقوقها نسوية. النسوية التي نقصدها هنا محصورة في مجموعة مراهقات لهن احتياجات بعضها حقيقية وبعضها ليست كذلك. تم استغلالهن من جهات يعنيها إظهار السعودية بمظهر سيء من جهة حقوق المرأة. فأقنعوهن بأن الصراخ في برامج التواصل يحقق مطالبهن.."