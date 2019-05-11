شقيق أمير قطر: أرادوا "الحصار" نقمة فبات نعمة.. ويُعدد "الإنجازات"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عدد الشيخ خليفة، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الإنجازات التي حققتها بلاده بعد "الحصار" في إشارة إلى المقاطعة التي أعلنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر.

وقال الشيخ خليفة في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أرادوا الحصار نقمة، فأصبح بفضل الله نعمة".

وفي تغريدة منفصلة سابقة قال: "قطر ما بعد الحصار.. مترو الدوحة.. طرق بمواصفات عالمية.. محطات كهرباء.. خزانات استراتيجية للماء.. مشاريع التسليح والأمن.. الاكتفاء الذاتي في مشاريع الأمن الغذائي.. ميناء حمد.. تنامي اسطولنا الجوي.. تحت قياده سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. دم واشتك".

وتأتي تغريدات الشيخ القطري في الوقت الذي تستمر فيه حدة التوتر بالأزمة الخليجية بالتصاعد، وكان آخرها مرافعات أمام محكمة العدل الدولية بقضية "التمييز ضد القطريين" رفعتها الدوحة ضد الإمارات العربية المتحدة، قال عنها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أنه يشوبها "تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم".

وتابع قرقاش في تغريدة سابقة قائلا: "عانت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق".