أمن الدولة في السعودية: القضاء على خلية إرهابية في القطيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية أنها قضت على خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر في مدينة القطيف، السبت.

وأكدت أمن الدولة في بيان لها أنها رصدت مؤشرات قادتها للكشف عن خلية إرهابية في إحدى مناطق القطيف وكانت تخطط لعمليات إرهابية ضد منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وقالت الرئاسة إنها وجهت نداءات للعناصر بتسليم أنفسهم لكنهم أطلقوا النار على الجهات المختصة، ليقوم رجال الأمن بالتعامل معهم بالمثل.

وأشارت أمن الدولة السعودية إلى أنها تواصل مهامها في الموقع، مشيرة إلى أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.