سيدة أعمال تروي تجربتها مع التحرش: لمسني من تحت الطاولة وقال إنه سيساعدني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر عملية تحرش جنسي في منطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بعد إثارة مقطع تحرش بفتاة في منطقة الخُبر ضجة واسعة.

وتصدر وسم يحمل اسم "تحرش جنسيً بفتاه الدمامً" حيث تداول النشطاء مقطع فيديو لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو مكان أو تاريخ تصويره، قيام رجل يرتدي بنطالا رمادي اللون بالتحرش بفتاة داخل بقالة في الدمام.

وتأتي هذه الأنباء تداول مقاطع فيديو لعملية تحرش جنسي بفتاة أخرى داخل سيارتها في منطقة الخُبر بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بمشاهد أثارت غضبا واسعا في المملكة، دفع بنشطاء لإطلاق وسم "متحرش القصيبي".

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة على الوسم اقتراب شخص يرتدي ثوبا أبيضا من نافذة سيارة تقودها فتاة ويقوم بأداء حركات خادشة للحياء خلال مرورها.

وتداولت تقارير إعلامية محلية في السعودية خبر إلقاء القبض على الفاعل بفيديو "التحرش بفتاة الخُبر" حيث ذكرت صحيفة سبق: "شرطة المنطقة الشرقية أطاحت في وقت قياسي بالمتحرش بفتاة الخبر، أثناء تواجدها بمركبتها، حيث تم القبض عليه قبل قليل بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنة، معتقداً بأن هذه الحيلة سوف تنطلي على رجال الأمن".

وكانت النيابة العامة في السعودية أوضحت بصورة مفصلة قانون التحرش في البلاد، في الـ8 من يونيو/ حزيران 2018 معلنة بدء العمل به، حيث قالت في تغريدة حينها: " بدء العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش من تاريخ نشره اليوم 23 / 9 / 1439 هـ في الجريدة الرسمية، وفقاً للمادة الثامنة من النظام .. جريدة أم القرى العدد 4730".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.