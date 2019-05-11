ترك لهم رقم هاتف مع سويسرا.. ترامب لقادة إيران: "اتصلوا بي"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عبر الرئيس الأمريكي عن رغبته بأن يتصل قادة إيران به لحل الأزمة التي تزداد اشتعالا، وتركت إدارته رقم هاتف مع السويسريين كي يتصل الإيرانيون عليه في حال أرادوا التفاوض.

وقال ترامب الخميس ردا على سؤال حول ما إذا كان خيار الحرب مع إيران قائما: "أعتقد انه يمكنك قول ذلك دائما، صحيح؟"، وأضاف: "ما أريده هو أن أراهم يتصلون بي"، على حد تعبيره.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "ما يجب عليهم فعله، هو الاتصال بي، ثم الجلوس من أجل إبرام اتفاق، اتفاق عادل... لا نتطلع لإيذاء إيران"، وأضاف قائلا: "أريدهم أن يكونوا أقوياء وعظماء، وأن يمتلكوا اقتصادا عظيما، ولكن عليهم الاتصال، وإذا فعلوا فنحن جاهزون للتفاوض معهم".

وترك البيت الأبيض رقم هاتف مع السويسريين، الذين يمثلون إيران في علاقتها الدبلوماسية مع أمريكا، ليكون صلة التواصل في حال رغبت طهران بالتفاوض مع واشنطن.

ويرى مقربون من الإدارة الأمريكية، أن هناك اختلافا في الرؤى بين ترامب ومستشاريه حول طريقة التعامل مع إيران، إذ يعارض الأول فكرة التدخل العسكري خارجيا، ويعمل على "تخفيف" حدة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في حين أن الأخير يريد الحرب.

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد قال سابقا: "لا نعتقد أن الرئيس ترامب يريد المواجهة، لكننا نعلم أن هناك من يدفعه ويشجعه على مثل هذه الخطوة".

وكانت قد شهدت الأزمة بين أمريكا وإيران تصعيدا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات "أبراهام لينكولن" مع عدد من القاذفات إلى الخليج، قبل أن تزرع منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في المنطقة.