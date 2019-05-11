جدل بسبب فيديو للبناني يستنجد بحسن نصرالله بعد طرده من السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع تويتر جدلا كبيرا، السبت، إذ تضمن حديثا لموظف لبناني الجنسية قال إنه طُرد من عمله في السعودية لأنه لبناني ووجه رسالة للأمين لحزب الله حسن نصرالله من مطار الملك خالد في الرياض.

وقال الشخص اللبناني الذي لم تتضح هويته، إنه يعمل في شركة مقاولات وقد تم طرده رفقة 40 شخصا لبناني وسوري، بعد أن تم حرمانهم من دخول منشآت الدولة بسبب جنسياتهم، حسبما ذكر.

ووجه الموظف رسالة لنصرالله شرح فيها أسباب فصله من عمله وتفاصيل ما جرى حسب روايته، وأكد في نهاية المقطع أن ذلك لن ينال منه ومن موقفه الذي يبدو أنه موال لحزب الله، ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو موجة من التعليقات المستنكرة للشخص الذي ظهر فيه، إذ قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أسعدني جدًا طردك.. وسيسعدني أكثر طرد المزيد من أمثالك من أتباع سماجة السيء".

بدورها، قالت اللبنانية ماريا معلوف عبر صفحتها الرسمية على تويتر:"اكحشوهم ولا تقصروا! أمن السعودية من أمن العرب"، بالإضافة إلى عدد من الردود من سعوديين وعرب.