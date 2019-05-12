دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل الطفل اليمني رواف آل عوفان، إلى السعودية لإجراء فحوصات طبية وتقييم حالته، الأحد، بعد أن تكفل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتكاليف علاجه.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن آل عوفان وصل إلى الرياض، لإجراء الفحوصات الطبية وتقييم حالته، وفقا لتغريدة نشرها السفير عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وكن قد أعلن السفير السعودي في 5 مايو/أيار الجاري أن الأمير محمد بن سلمان تكفل بتكاليف علاج الطفل الذي يعاني من ورم خبيث أفقده إحدى عينيه.

وسيتم تقييم حالة آل روفان في أحد المستشفيات التخصصية في العاصمة السعودية، الرياض، وفقا للسفير السعودي.