نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الدبلوماسي السابق، ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الدولية بأمريكا، إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب تحاول "طحن إيران" على حد تعبيره، وتتطلع لتغيير جذري في سياسات طهران "تصل إلى تغيير النظام".

جاء ذلك في مقابلة حصرية لهاس مع الزميل فريد زكريا لـCNN، حيث قال: "النتائج الوحيد التي تتطلع (الإدارة الأمريكية) لها هي تغيير جذري للسياسات (الإيرانية) التي تصل إلى تغيير النظام، الأمر بات إجبارا عوضا عنه دبلوماسية.."

وتابع قائلا: "ولكن ما يحدث الآن هو ببساطة أن الإدارة الأمريكية تحاول طحن إيران، نعم يحققون نتائج اقتصادية ولكن هذا النظام لن يذهب إلى أي مكان، وهذا النظام علينا ألا ننسى أن لديه العديد من الوسائل للرد ودفعنا، هم يتحدثون الآن عن الخروج من الاتفاق النووي ويمكن أن يخرجوا من معاهدة الحد انتشار الأسلحة النووية، يمكنهم مطاردة الجنود الأمريكيين في العراق ويمكنهم التصعيد في سوريا، إيران ليها العديد من الأدوات، سيبيرية وإرهابية وعسكرية ودبلوماسية، ومن وجهة نظري يجب علينا عدم الاستهانة بهم".

وأضاف: "هناك جانب آخر إذا خرجت الإدارة الأمريكية وقالت حسنا نحن مستعدون لإعفائكم من بعض العقوبات إلى حد ما مقابل انكم (إيران) تدخلون في حوار حول اتفاق نووي معدّل يمكن على سبيل المثال توسيعه ليشمل المنظومة الصاروخية.. إذا وضعنا كل هذه الأمور في حزمة دبلوماسية باعتقادي ان الأوروبيين سيوقعون عليها وعندها يكون لديك أمر يمكن وصفه بالدبلوماسي".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت دخول حاملة الطائرات أبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، في خطوة تلاها إعلان إرسال البارجة الحربية الأمريكية أرلينغتون وصواريخ باتريوت إضافية إلى المنطقة، وسط تقارير استخباراتية أمريكية عن تحركات إيرانية لنقل صواريخ بالستية متوسطة المدى على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.