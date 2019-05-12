لبنان: وفاة البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن في لبنان صباح الأحد عن وفاة البطريرك مار نصرالله صفير عن عمر 99 عاما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن صفير توفي الساعة الثالثة والربع من فجر الأحد في المستشفى، بعد قضائه عدة أيام في العناية الفائقة.

ولد البطريرك صفير في 15 أيار/ مايو 1920 في ريفون – كسروان، وبعد سنوات من الدراسة الفلسفية واللاهوتية، وتدرجه في الكنيسة، انتخبه مجلس المطارنة بطريركا عام 1986، ليكون البطريرك الـ76 في سلسلة البطاركة الموارنة.

عين كردينالا عام 1994، وله عدة مؤلفات. وفي عام 2011، تقدم باستقالته وطالب بإعفائه من المهام البطريركية، فتم انتخاب بشارة الراعي بطريركا خلفا لصفير.