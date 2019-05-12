الإمارات ترد على "تقارير" انفجارات قوية في ميناء الفجيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة على تقارير تناقلتها وسائل إعلام حول وقوع انفجارات في ميناء الإمارة مؤكدة عدم صحة ذلك وداعيا إلى تحري الدقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في خبر عاجل: "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

وكانت قناة الميادين المؤيدة لحزب الله اللبناني أول من نشر تقريرا حول الموضوع قائلة إن سبعة ناقلات نفط منخرطة في هذه الانفجارات، قبل أن تلتقط قناة العالم الحكومية الإيرانية هذه التقارير بالإضافة إلى قنوات أخرى وتتداولها.