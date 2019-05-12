دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ربط الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي في المنطقة مع "القلق الإسرائيلي" من الوجود الإيراني في سوريا، معتبرا أن ذلك جزء من السبب.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري السابق على صفحته بتويتر، حيث قال: "اضافةً لما ذكرته من أيام قليله أن جزء من هذا التصعيد يرجع إلى التواجد الإيراني في سوريا لأنه أصبح مقلقاً لإسرائيل، هذا أيضاً سوف يكون حاضراً على طاولة المفاوضات المقبلة بين أمريكا وإيران وسوف يكون من أصعب الملفات".

وكان الشيخ حمد بن جاسم قال في سلسلة تغريدات سابقة: " "التصعيد الراهن في منطقه الخليج، الذي تدعمه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لن يؤدي، كما أرى، إلى نشوب صدام عسكري واسع مع إيران، بل الهدف منه هو إعادة الاتفاق النووي إلى مائدة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في المقام الأول".

وتابع قائلا: "وللأسف فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تراودها أحلام إلحاق هزيمة عسكرية بإيران، كما كانت تحلم قبل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، ووجدت هذه الدول نفسها مضطرة للإشادة بالاتفاق عند توقيعه آنذاك.. إننا للأسف مجرد طرف ثانوي نعمل بردات الفعل دونما رؤية تحددها مصالحنا"، مضيفا: "فهدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران، أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى".