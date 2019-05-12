رئيس إيران: الضغوط تمثل حربا سافرة وغير مسبوقة بتاريخ الثورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الضغوط التي يمارسها "الأعداء" تمثل حربا "سافرة وغير مسبوقة" في تاريخ الثورة الإسلامية للبلاد، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "اليوم لا يمكن القول إن ظروفنا الراهنة أسوء أو أفضل من أيام حرب الثماني سنوات (1980-1988) لم نكن نعاني خلال تلك الفترة من مشاكل في البنوك وبيع النفط والتوريد والتصدير والحظر الوحيد المفروض علينا كان للسلاح".

وتابع قائلا: "الشعب كان متفقا خلال فترة الحرب المفروضة على إيران أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية المشاكل التي تعاني منها البلاد بل أن العراق في عهد صدام البائد اعتدي على إيران وبدأ الحرب، كانت الظروف جيدة نسبيا في تلك الفترة ولو لم تكن مثالية كون الشعب كان متفقا ويساهم في حل المشاكل".

وتأتي تصريحات روحاني بعد إعلان البحرية الأمريكية دخول حاملة الطائرات أبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، في خطوة تلاها إعلان إرسال البارجة الحربية الأمريكية أرلينغتون وصواريخ باتريوت إضافية إلى المنطقة، وسط تقارير استخباراتية أمريكية عن تحركات إيرانية لنقل صواريخ بالستية متوسطة المدى على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.