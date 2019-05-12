دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الإعلامي السعودي، ادريس الدريس، على عضو مجلس الشورى في المملكة، كوثر الأربش، وحديثها عن الشيعة في المملكة، مؤكدا أنه كان على السعودية تأسيس مرجعية شيعية عوضا عن اتجاه شيعة المملكة إلى مراجع مثل السيستاني في العراق وقم بإيران.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السديري مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "تعليقا على كلام كوثر الاربش أنا أقول أنه لازم يكون عندنا في الشيعية، شيعة السعودية لماذا لا يصير عندنا مرجع شيعي لهم بدل ما يروحون للمرجع ذا، كان على الدولة أن تؤسس لمرجعية شيعية سعودية بدل ما يروحون للسيستاني أو لأحد مرجعيات قم.."

وعن الداعية السعودي، عائض القرني والضجة التي أثارها بعد اعتذاره للمجتمع السعودي عن سنوات الصحوة، قال الدريس: "اعجبني الحوار مع عائض القرني، ولكن في الحقيقة صار مثل معايد القريتين لا هو أرضى الصحويين ولا أرضى هذوليك الي يقولون وش عقبه، طيب أنتو قولوا للدولة التي كانت هي تدعم حقين الهيئة بالسيارات وغيرها وش عقبه.."

وفيما يتعلق بالإعلامي المصري، عمرو أديب، قال الدريس: "أنا اعتقد انه مشهور وما له مصداقية واعطيت مثال وكثير من الأشياء الي تخليه يتحول من حال إلى حال.. هذا على أي حال ليس زمن الجيدين ليس بالضرورة، الي صوته أعلى والي يهرج زيادة هو الي سوقه كويس.."