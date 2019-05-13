اتصال هاتفي بين أمير الكويت وولي عهد أبوظبي حول استهداف السفن الـ4

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الإثنين، الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن في المياه الاقتصادية الإماراتية الأحد، معبرا عن دعمه للإمارات في كشف من يقف وراء هذا العمل، وذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واستنكر أمير الكويت العمل "التخريبي" الذي استهدف السفن الأربع، منها حمالتي نفط سعوديتين، وسفينة إماراتية وأخرى نرويجية، في الاتصال الهاتفي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح عن أمنياته بأن تنعم الإمارات بالأمن والاستقرار، وعن دعمه للتحقيقات التي تجريها الإمارات للكشف عمن يقف خلف هذا العمل.

يذكر أن عملا "تخريبيا" كان قد استهدف 4 سفن في المياه الاقتصادية الإماراتية، قرب ميناء الفجيرة، وفقا لما أعلنته أبوظبي، الأحد.

وكان قد قال مسؤول أمريكي، الإثنين، إن الإمارات طلبت رسميا مساعدة أمريكا بالكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المواقع التي انطلقت منها الأسلحة التي استخدمت لاستهداف السفن الأربع.