دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي على الجهوزية الكاملة لقواته، معتبرا أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة "تضخيم يائس" لشبح الحرب واستعراض "عقيم وخادع" للقوة.

وقال خانزادي إن "إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إلى الخليج ليس بالأمر الجديد وإن المستكبرين يسعون يائسين لتضخيم ظلال وشبح الحرب"، مضيفا أنه "لا مبرر لإيلاء الأهمية لحاملة الطائرات الأمريكية لأن تواجد الأمريكيين هو في الحقيقة تواجد استعراضي وعقيم وخادع".

00:54 حقائق عن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

واعتبر خانزادي أن "تواجد الأمريكيين في المنطقة قد بلغ نهاية مطافه وعليهم مغادرة المنطقة". وقال إن "الذين يعتمدون على هذه القوات يجب أن يفكروا ببدائل لها لملء الفراغ. والطريق الوحيد أمام هؤلاء هو أن يمدوا يد الصداقة للدول الأخرى بالمنطقة وبلورة التعاون الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأكد خانزادي على "الجهوزية الكاملة للقوة البحرية للجيش الإيراني لأداء المهام الموكلة لها في أي لحظة من حيث الكوادر البشرية والسلاح والمعدات والخطط اللازمة لحرب حقيقية". وقال خانزادي إن "المرشد الأعلى للثورة الإسلامية قال الكلمة الأساسية وهي أن الحرب لن تقع، وفيما لو وقعت فإننا جاهزون لها وليس لنا أي تفاوض مع أحد".

جاء ذلك وسط تصاعد التوتر بسبب تشديد واشنطن للعقوبات على طهران، في بداية مايو/ أيار الجاري، بهدف وقف صادرات النفط الإيراني بالكامل، كما أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات B-52 إلى المنطقة لردع التهديدات الإيرانية التي رصدتها تقارير استخباراتية، بحسب ما أعلنه مسؤولون أمريكيون.