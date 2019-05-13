بومبيو يتداول معلومات استخباراتية حول إيران مع شركاء أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، بريان هوك، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، تبادل معلومات استخباراتية مع حلفاء واشنطن وناقش معهم التطورات الراهنة بما يخص طهران، وذلك خلال زيارة قام بها إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل.

وقال هوك: "إيران تمثل خطرا متصاعدا ويبدو أن هذه الزيارة كانت طارئة"، واصفا إياها بـ"الجيدة جدا"، ولافتا إلى أن بومبيو ناقش قضايا عدة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) منها أوكرانيا وسوريا وليبيا وقضايا أخرى متعلقة بالحلف.

وأكد المسؤول الأمريكي أن قضية إيران ستطرح في قمة سوتشي المقبلة، لافتا إلى دور إيران المزعزع للاستقرار في سوريا.

وقال هوك: "نعلم أن روسيا تريد استقرار سوريا ولكن طالما أن إيران تستخدم هذا البلد كقاعدة انطلاق لصواريخها، فإنها لن تستقر أبدا"، على حد تعبيره.

وتتسارع التطورات ويتزايد التصعيد بين واشنطن وطهران مؤخرا، وذلك بعد أن حشدت أمريكا قواتها العسكرية في المنطقة تحسبا لأي عمل عسكري في المستقبل القريب.