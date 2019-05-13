وزير الطاقة السعودي: سفينتان سعوديتان تعرضتا للتخريب في الفجيرة الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن اثنتين من السفن التي تعرضت لـ"أعمال تخريبية" الأحد في المياه الاقتصادية الإماراتية قرب ميناء الفجيرة، سفينتان سعوديتان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الهجوم لم يسفر عنه سقوط أي ضحايا، أو تسرب نفطي، غير أنه تسبب بـ"ضرر" كبير في جسمي السفينتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفينتين كانت في طريقهما إلى الخليج العربي، وكانت إحداهما ستنقل نفطا سعوديا من ميناء رأس تنورة إلى عملاء لشركة أرامكو السعودية.

وندد وزير الطاقة السعودية بالهجوم، مؤكدا أنه يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم.