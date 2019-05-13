ترامب يوجه تحذيرا "شديد اللهجة" لإيران: سيعانون كثيرا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من ارتكاب خطأ فادح، في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران في الخليج، دون أن يكشف عما إذا كان يعتزم اللجوء للحل العسكري للتعامل مع النظام الإيراني.

وقال ترامب الإثنين عند سؤاله عما إذا كان يعتزم شن حرب على طهران أو يهدف لتغيير النظام الإيراني: "سنرى ما سيحدث مع إيران".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إذا قاموا بفعل أي شيء، سيكون ذلك خطأ فادحا، أسمع بعض القصص عن إيران، وإذا قاموا بأي فعل سيعانون بشكل كبير".

وكانت قد نشرت CNN خبرا صباح الإثنين، عن إلغاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة مقررة إلى العاصمة الروسية موسكو، وتوجهه إلى بروكسل للتباحث مع الأوروبيين حول التهديد الإيراني المتزايد.

وتستعد أمريكا لاتخاذ خطوات صارمة بحال قررت إيران ضرب مصالحها في المنطقة، وقد حشدت قوات عسكرية ضخمة بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لأي طارئ.