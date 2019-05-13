مسؤول أمريكي: الإمارات طلبت مساعدة واشنطن بكشف ملابسات "تخريب" السفن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال مسؤول أمريكي إن الإمارات طلبت رسميا مساعدة أمريكا للوقوف على ملابسات العمليات "التخريبية" التي استهدفت 4 سفن في المياه الاقتصادية الأمريكية الأحد.

وسيدرس الخبراء الأمريكيون تفاصيل العملية التي استهدفت السفن، وسيحاولون تحديد الموقع التي انطلقت منه الأسلحة التي استخدمت في عملية الاستهداف.

وأثنت الرواية المبدئية للإمارات والسعودية حول الحادثة، أمريكا عن توجيه اتهام علني لإيران بالوقوف خلف العمليات، حسبما ذكر المسؤول نفسه.

وشدد عدد من المسؤولين الأمريكيين على عدم وجود استنتاج نهائي حول عملية الاستهداف التي تسببت بأضرار في هياكل السفن، وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون العملية ناتجة عن أسباب أخرى رغم أن هذه الفرضية تبقى بعيدة عن الواقع إلى حد ما.

وأكد المسؤول الأمريكي أن فرضية هجوم إيران ووكلائها على المصالح الأمريكية في المنطقة تبقى قائمة بنفس الوقت.