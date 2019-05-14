دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قوات بلاده إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة والجهوزية في ظل ما وصفه بـ"المستجدات الخطيرة" التي تشهدها المنطقة.

وزار الشيخ صباح الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي، مساء الإثنين، وقال في كلمة لقوات الحرس الوطني: "لا يخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة، التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم، لاسيما المتعلقة في حماية المؤسسات العامة وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية".

كما زار أمير الكويت نادي ضباط الجيش ووجه رسالة مشابهة، قائلا: "لا تزال العديد من مناطق الصراع في محيطنا الإقليمي تعاني من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن". وأضاف: "ثقتنا بكم كبيرة على القيام بمتطلبات الموقف واتخاذ اليقظة والحذر والجهوزية للحفاظ على وطننا العزيز وتجنيبه من كل خطر والتصدي بكل حزم لكل من يتربص به شرا".

من جانبه، قال وكيل الحرس الوطني الكويتي هاشم الرفاعي إن "الحرس الوطني تسلم رسميا مهام تأمين وحماية المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى بجاهزية عالية المستوى". وأضاف أن "الحرس الوطني يساند الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء في القيام بالمهام العسكرية والأمنية، لاسيما حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية، ويتم ذلك من خلال خطة عمليات واضحة تنسق هذا التعاون المشترك".

وبدوره، قال رئيس الأركان العامة للجيش محمد الخضر إن "العالم بأسره يمر بتحديات كبيرة وأحداث متسارعة تعصف به وتؤثر على أمن واستقرار المنطقة بشكل مباشر". وأضاف: "جاهزون دوما لردع كافة التهديدات والمخاطر التي تمس أمن وسلامة أراضيه".