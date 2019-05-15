البحرين: حبس متهم نشر "أخبارا كاذبة" وشكك بقدرة السلطات على حفظ الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أمرت النيابة العامة البحرينية بحبس متهم بنشر "أخبار كاذبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكك فيها بقدرة السلطات على حفظ الأمن وحماية المجتمع.

وقال رئيس النيابة العامة البحرينية، إن بلاغا وصل للنيابة يفيد بأن شخصا يقوم بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام و"خلق البلبلة" عبر صفحته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة العامة أن الشخص المذكور نشر آراء شخصية شكك فيها بقدرة السلطات على حفظ الأمن وحماية المجتمع البحريني، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وقررت النيابة حبس المتهم احتياطيا بعد توجيه تهمة "إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالنظام العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا للوكالة الرسمية البحرينية.