دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن التحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عن استهداف السفن الـ4 قرب ميناء الفجيرة الاستراتيجي لا تزال جارية مع فرنسا وأمريكا.

ولم يكشف قرقاش هوية الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف التي وصفتها أبوظبي بـ"التخريبية"، لكنه نوه في حوار غير مصور مع الصحفيين إلى أن المنطقة تشهد أحداثا "جدية" كنتيجة للسلوك الإيراني.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أن الكشف عن نتائج التحقيقات بملابسات العملية "التخريبية" سيتم خلال أيام، لافتا إلى أن التحقيق يجري بحذر قبل الإعلان عن النتائج.

وقال قرقاش: "أعتقد أن الحذر مطلوب في مثل هذا التوقيت، وعلينا أن نلتزم بالمعالجة الجيدة، فمن السهل توجيه الاتهامات جزافا، ولكن أعتقد أن الوضع خطير ومعقد"، وشدد على أن المنطقة تشهد تطورات جدية كنتيجة للسلوك الإيراني.