دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت السعودية ومصر والبحرين، الأربعاء، قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين وتطبيق المعايير اللازمة لوقف أعمال التمييز العنصري والاختفاء القسري ضد المواطنين القطريين.

ووجهت الدول الثلاث جملة مطالبات للدوحة في كلماتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وطالبت السعودية الدوحة بإزالة العوائق التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر لمناسك الحج والعمرة، كما تطرقت الرياض لقضية سحب جنسيات قبيلة الغفران ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وأعربت السعودية عن قلقها العميق إزاء "التمييز العنصري والتهجير القسري" ومنع أفراد القبيلة من العودة إلى بلادهم، وفقا لواس.

من جانبها، قالت البحرين إن على قطر اتخاذ التدابير اللازمة أن تزيل "الحواجز" التي تمنع العمال المهاجرين من الوصول إلى العدالة، وضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة أو الاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم المستحقة في الوقت المحدد.

ودعت مصر قطر للتوقف عن دعم الكيانات الإرهابية ماليا أو معنويا، وطالبتها بالكف عن دعم المنصات الإعلامية في قطر أو خارجها، التي تنشر خطاب الكراهية وتبرر العنف وتحرض عليه.

ووجهت مصر مطالبة للسلطات القطرية بإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد من الأسرة الحاكمة.