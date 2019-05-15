ترامب ينفي وجود صراعات داخل إدارته حول طريقة التعامل مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود صراعات حول طبيعة التعامل خلال المرحلة المقبلة مع إيران داخل أروقة إدارته، متهما الصحف التي تحدثت عن هذه القضية بأنها شبكات "أخبار زائفة".

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صحيفة الأخبار الزائفة واشنطن بوست، والصحيفة الأكثر زيفا منها نيويورك تايمز، نشرتا أخبارا تفيد بوجود صراعات حول سياستي الحازمة في الشرق الأوسط، لا وجود لذلك مطلقا".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى قائلا: "يتم التعبير عن الآراء المختلفة وأتخذ أنا القرار الحازم والنهائي، هي عملية سهلة جدا، يتم استيعاب جميع الأطراف والآراء والسياسات، أنا متأكد أن إيران ستتحدث قريبا".

وكان قد أشار مسؤولون أمريكيون على اطلاع على كواليس ما يحدث في إدارة ترامب إلى وجود خلافات حول الطريقة المناسبة للتعامل مع إيران في ظل التصعيد الراهن.

وتتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة، بعد أن قامت أمريكا بحشد قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي قالت فيه إيران إنها مستعدة لجميع الخيارات.