دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ خليفة شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن التاريخ سيذكر قيام ثلاث دول خليجية بمحاولة خنق بلاده في تاريخ العاشر من رمضان.

جاء ذلك في تغريدة لشقيق أمير قطر على صفحته بتويتر، حيث قال: "سيذكر التاريخ ان ثلاث دول خليجية شقيقه فرضت في العاشر من رمضان حصاراً شاملاً حاولوا فيه خنق قطر لكنهم فشلوا، وانتصرت قطر وظلت سنداً وأملاً وصوتاً للمحرومين والمظلومين في كل مكان".

ويشار إلى أن تغريدة الشيخ خليفة تأتي في الوقت الذي تستمر فيه المقاطعة الخليجية التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر في الـ5 من يونيو/ جزيران 2017 وهي ما تصفه الدوحة بـ"الحصار".

وكان الشيخ خليفة نشر تغريدات سابقة، عدد فيها ما وصفه بـ"انجازات ما بعد الحصار" حيث قال: "قطر ما بعد الحصار.. مترو الدوحة.. طرق بمواصفات عالمية.. محطات كهرباء.. خزانات استراتيجية للماء.. مشاريع التسليح والأمن.. الاكتفاء الذاتي في مشاريع الأمن الغذائي.. ميناء حمد.. تنامي اسطولنا الجوي.. تحت قياده سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. دم واشتك".

ويذكر أن آخر تطورات الأزمة الخليجية كانت مرافعات أمام محكمة العدل الدولية بقضية "التمييز ضد القطريين" رفعتها الدوحة ضد الإمارات العربية المتحدة، قال عنها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أنه يشوبها "تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم".

وتابع قرقاش في تغريدة سابقة قائلا: "عانت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق".