دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، أنه يحقق في احتمالية وقوع "حادث عرضي"، بعد إعلان الحوثيين عن سقوط عشرات القتلى والمصابين إثر غارات للتحالف على صنعاء.

وقال المتحدث باسم المتحدث قوات التحالف العقيد الركن السعودي تركي المالكي إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي".

وأضاف المالكي أن "قيادة التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لقدرات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بأمانة العاصمة بمحافظة صنعاء، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وتابع المالكي بالقول إن التحالف ملتزم "بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".

وكانت وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، أعلنت مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال وإصابة 71 آخرين، بينهم العديد من النساء والأطفال إثر غارات للتحالف على حي "الرقاص" السكني وسط صنعاء، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.