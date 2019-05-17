دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، قرارا يقضي بتعيين الأميرال علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري بالبلاد والعميد محمد رضا نقدي مساعدا للقائد العام لحرس الثورة للشؤون التنسيقة، وذلك في إعلان يأتي في وقت حساس ترتفع فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

الأميرال فدوي وهو القائد السابق للقوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني تلقى ميدالية من خامنئي لدوره في أسر عدد من جنود البحرية الأمريكية في يناير/ كانون الثاني العام 2016، حيث قال خامنئي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "قرار تعیین الامیرال فدوي جاء في ضوء مؤهلاته وخبراته القیمة".

وأضاف خامنئي: "من المتوقع منه (فدوي) هو اداء الدور الجهادي والثوري في الارتقاء بمستوي الجهوزية العملياتية والتقدم المقتدر لمهام حرس الثورة مع الاخذ بنظر الاعتبار تدابير القائد العام للحرس الثوري".

العميد نقدي كان قائدا لقوات التعبئة الإيرانية أو ما يُعرف بـ"الباسيج" ونائبا للشؤون الثقافية والاجتماعية في الحرس الثوري الإيراني، ومن أبرز تصريحاته، تلك التي قالها على قناة النجباء الشيعية العراقية في ديسمبر/ كانون الأول العام 2018 مؤكدا: "إن أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب على غيران سندمر كافة قواعدها العسكرية في المنطقة".

وقال خامنئي في قرار تعيين نقدي: "القرار جاء بناء علي اقتراح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية وفي ضوء الجدارة التي يمتلكها وخبراته القيمة التي اكتسبها في الحرس وقوات التعبئة"، وفقا لتقرير الوكالة الإيرانية الرسمية.

وأضاف خامنئي: "يتوقع من العمید نقدي الارتقاء بالطاقات والخبرات والفاعلیة لدي اركان الحرس الثوری عبر توظیف الامكانیات والقدرات النخبویة والجهادیة للحرس والتعبئة وبهدف تحقیق التقدم واكتساب الاستعدادات الشاملة في الدفاع عن الثورة الإسلامية والحفاظ علي مكتسباتها في التعاطي البناء مع الاركان العامة وسائر منظمات القوات المسلحة مع الاخذ بنظر الاعتبار تدابیر القائد العام للحرس الثوري".