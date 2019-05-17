دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتصريحاته السابقة عن قدوم العام 2025 وبين إيران وامتلاكها لقنبلة نووية أيام معدودة.

جاء ذلك في تغريدة للدخيل على صفحته الرسمية بتويتر حيث قال في تعليق على الفيديو: " الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكد بباريس أن السعودية لن تقبل أن يأتي عام 2025 وبين إيران وامتلاك قنبلة نووية أياماً معدودة. طهران لن تحترم رفض العالم لامتلاكها سلاحاً نووياً! نرجو ألا يتكرر اتفاق عام 1938 الذي كان نتيجة عدم الالتزام به حرباً عالمية ثانية!".

وفي مقطع الفيديو قال ولي عهد السعودية: "بخصوص إيران، كما ذكر فخامة الرئيس (الفرنسي) نتفق على كثير من النقاط واتفق مع طرح فخامة الرئيس لكن لدينا فقط مشكلة واحدة، ماذا لو في عام 2025 اصبح بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة؟ فلا أعتقد أنه في ذلك الوقت إيران سوف تحترم ماذا سوف يحدث وسوف تنشئ القنبلة النووية في أيام معدودة وتضع العالم في أمر واقع.."

وتابع الأمير محمد بن سلمان حينها قائلا: "لذلك نحن لا نتفق إلى أن نصل إلى يوم من الأيام إيران بينها وبين القنبلة النووية أيام معدودة، اليوم إيران لو أرادت أن تحول برنامجها وتنشئ قنبلة نووية سوف يستغرق من سنة إلى سنتين ونستطيع أن نقوم بالأشياء الكثيرة في هذه السنة أو السنتين في أحال اتجهت إيى انشاء قنبلة نووية لكن بعد انتهاء الاتفاق في 2025 سيكون هناك فقط أيام لكي تتمكن إيران من انشاء قنبلة نووية وهذا أمر خطير جدا يكبلنا في خياراتنا.."

وأضاف: "أرجوا ألا يزعل مني فخامته وارجو أن يحسن ظني فيما سأقوله: لا نريد أن نكرر اتفاق حدث في العام 1938 وكان نتيجة الالتزام فيه حرب عالمية ثانية".

ويشار إلى أن تغريدة السفير السعودي تأتي في الوقت الذي يستمر فيه التوتر في منطقة الخليج بعد تحريك الولايات المتحدة الأمريكية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولين على راس قوة ضاربة إلى المنطقة في إجراء احترازي لأي عمليات من الممكن أن تقدم عليها إيران وتهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.