أول تعليق من سوريا على تصاعد التوتر في الخليج: تحذير و3 دعوات

قرقاش يتحدث لـCNN عن التصعيد الأمريكي ضد إيران وموقف بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق رسمي سوري على تصاعد التوتر في الخليج، حذرت وزارة الخارجية من أن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة، موجهة 3 دعوات إلى جميع الأطراف هي "ضبط النفس" و"الحوار بلا تدخلات خارجية" و"احترام حرية الملاحة".

جاء ذلك وسط ما تشهده منطقة الخليج من تصاعد في التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الهجوم "التخريبي" على 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول بالخارجية السورية قوله إن سوريا "تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة".

وأضاف المصدر المسؤول أن "الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدي بلا شك إلى خفض التوتر وضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

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وأكد المصدر أن سوريا ترفض "أي أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج والتي تنعكس سلباً وفي المقدمة على جميع دول المنطقة"، داعيا إلى "أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد".