دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقام سفير المملكة العربية السعودية في أنقرة حفل الإفطار السنوي للسفارة بمناسبة شهر رمضان، بحضور مسؤولين أتراك منهم محافظ أنقرة واصب شاهين، ورئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، بالإضافة إلى سفراء دول إسلامية، بحسب ما أعلنته السفارة السعودية بأنقرة، الجمعة.

كما أكدت وكالة أنباء "الأناضول التركية الرسمية حضور مسؤولين أتراك حفل إفطار السفارة السعودية، الذي أُقيم الخميس، رغم توتر العلاقات بين البلدين إثر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأفادت "الأناضول" بأن حفل الإفطار أقيم في أحد الفنادق بالعاصمة أنقرة. وأشارت إلى حضور مسؤولين أتراك آخرين لحفل الإفطار بالإضافة إلى محافظ أنقرة ورئيس الشؤون الدينية التركية، وهم رئيس مصلحة الرقابة والتفتيش التركي شريف مالقوج، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية الرئاسي إسماعيل دمير، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق تانر يلديز.

في غضون ذلك، ألقت الباحثة التركية خديجة جنكيز، التي كانت مخطوبة لخاشقجي قبل مقتله، كلمة أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، طالبت فيها بإجراء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

وقالت خديجة جنكيز إن "بإمكان الولايات المتحدة إجراء تحقيق دولي تحت سقف الكونغرس، ويمكن للرئيس ترامب ترامب أن يضع علاقاته مع المملكة العربية السعودية جانبا وأن يُحاسب مرتكبي الجريمة". وأضافت: "يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من السعودية أجوبة حول مقتل خاشقجي، وأن تشارك هذه الأجوبة مع الرأي العام"، بحسب ما نقلته "الأناضول".