تقارير استخباراتية "تكشف" ما على متن سفن تجارية إيرانية.. ومسؤول يعلق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤول أمريكي مطلع على الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، إن بلاده تملك عددا من الصور لسفن تجارية إيرانية تبحر في الخليج وأن هذه الصور تكشف ما يُعتقد أنه صواريخ وكميات من الذخيرة.

وتابع المسؤول أن فرقاطات إيرانية تم تعديلها وأخليت مساحات فيها، وأنه رصدت تحركات عدد من هذه الفرقاطات تدخل وتغادر الموانئ الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، دون توضيح سبب إخلاء المساحات على هذه القطع البحرية.

وأوضح أنه لا يوجد دليل على أن تحركات القطع البحرية الإيرانية هذه روتينية في المنطقة وأنها لا تعكس نمطا معروفا لإيصال صواريخ إلى الجماعات التي تدعمها في اليمن خارج الخليج.

ولفت مصدران إلى أن هناك مخاوف متزايدة من تطوير إيران لقدراتها في مجال طائرات الاستطلاع بدون طيار والتي قد تكشف مواقع القوات الأمريكية وتعزز معلوماتهم الاستخباراتية.

ولم تطلع CNN على هذه التقارير الاستخباراتية التي دفعت بأمريكا لهذا الاستنتاج، لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل على أن سفنا إيرانية تحمل على متنها صواريخ مخفية وكميات منم الذخيرة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" على هذه التقارير التي علمت CNN أنها أتت بشكل متزامن مع تحريك البحرية الأمريكية لحاملة طائرات على رأس قوة ضاربة إلى المنطقة، الامر الذي أثار مخاوف من احتمال مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن.