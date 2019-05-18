البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران والعراق وعدم السفر إليهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طلبت البحرين من مواطنيها عدم السفر إلى إيران والعراق، السبت، كما هابت برعاياها الموجودين في هاتين الدولتين بمغادرتهما نظرا للتوترات التي تشهدها المنطقة.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها بعدم السفر إلى إيران والعراق، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تعيشها المنطقة مؤخرا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، السبت.

وهابت المنامة بمواطنيها مغادرة طهران وبغداد، مطالبة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل المخاطر التي تواجهها المنطقة.

ويعيش الشرق الأوسط حالة ترقب وتأهب في ظل حشد أمريكا قواتها العسكرية في المنطقة وتصاعد حدة التوترات بين كل من واشنطن وطهران.

ويأتي التصعيد المرتقب في ظل فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية قاسية على طهران لـ"تصفير" صادراتها النفطية وضرب القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها مثل الصلب والحديد.

وتقابل إيران الحشد الأمريكي بالمنطقة بنبرة تصعيدية، إذ يُظهر المسؤولون الإيرانيون قدرا من التحدي والجهوزية في حال وقوع عمل عسكري، رغم أنهم ما زالوا يستبعدون نشوب حرب مع أمريكا.