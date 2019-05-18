مسؤول أمريكي يكشف لـCNN سبب الإغلاق المفاجئ للسفارة في العراق الخميس

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن سبب الإغلاق المفاجئ للسفارة في العراق، الخميس، كان ناجما عن تهديد أمني بطائرة دون طيار حلقت بالقرب من الموقع.

وأوضح المسؤول في تصريح لـCNN: "نؤكد التقارير عن (جهاز طائر موجه) حلق بالقرب من مجمع السفارة في بغداد بتاريخ الـ16 من مايو/ أيار.. العناصر الأمنية في السفارة أوضحوا بصورة مناسبة موظفي البعثة، وعادت العمليات إلى طبيعتها بعد تأكيد أن (الجهاز الطائر الموجة) لا يشكل خطرا للأشخاص أو المنشأة".

ويذكر أن تصريحات المسؤول الأمريكية تأتي بعد أيام على أمر وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موظفيها "غير الضروريين" بمغادرة العراق، ناشرة بيانا تطلب فيه أيضا من رعاياها "عدم السفر إلى العراق".

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن طلب مغادرة موظفيها هو سواء في سفارتها بالعاصمة العراقية، بغداد، أو القنصلية الأمريكية في إربيل بإقليم كردستان، وأن خدمات التأشيرات في كل من بغداد وإربيل ستعلقان بصورة مؤقتة، لافتة إلى أن طلب عدم سفر الأمريكيين إلى العراق يأتي بسبب "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح"، حيث أن العديد من الإرهابيين والجماعات الطائفية المعادية لأمريكا قد تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في كامل العراق.

ويذكر أن شبكة NBC كانت أول من نشر تقريرا حول الإغلاق الأمني المفاجئ للسفارة في العراق.