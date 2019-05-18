أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أخلت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل 30 مهندسا من مكاتبها في مدينة البصرة العراقية، ونقلتهم إلى مدينة دبي الإماراتية، كـ"إجراء احترازي مؤقت" وفقا لما ذكرته شركة البصرة الحكومية للنفط، السبت.

وقالت شركة البصرة في بيانها: "لا وجود لمؤشرات تدل على أن موظفي الشركات العاملة في حقول النفط يواجهون تهديدات أمنية".

ولن تؤثر عملية الإخلاء على إنتاج النفط أو تطوير المشاريع أو الصيانة المزمعة في حقل القرنة الغربي في البصرة، وفقا لما ذكرته شركة النفط في بيانها.

وقالت الشركة إن عدد العاملين في حقل القرنة يصل إلى 1700 موظف عراقي وأجنبي، إذ تتشارك شركة النفط العراقية وإكسون موبيل إدارة الحقل والإشراف عليه.

وأكدت شركة البصرة أن 30 موظفا فقط هم من تم إخلاؤهم، معظمهم استشاريون وموظفون في الشؤون المتعلقة بالمالية والتجارة، حسب البيان.

وتأتي هذه الخطوة من الشركة الأمريكية في ظل التصعيد المرتقب بين إيران وأمريكا في المنطقة، إذ من المتوقع أن يكون العراق جزءا أساسيا من هذا الصراع العسكري في حال حدوثه.