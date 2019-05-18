قرقاش يتحدث لـCNN عن التصعيد الأمريكي ضد إيران وموقف بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسن سلامي، السبت، أن بلاده قادرة على التفوق استخباراتيا على أمريكا، مشبها "النظام السياسي" في واشنطن بأبراج التجارة التي سقطت في هجمات "11 سبتمبر".

وقال سلامي إن إيران وأمريكا تخوضان حربا استخباراتية "حقيقية جادة" و"شاملة"، لافتا إلى أن هذه الحرب تشمل جوانب نفسية وعمليات سيبرانية وتحركات عسكرية ودبلوماسية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية للأنباء.

ورأى القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن الإدارة الأمريكية تواجه "مغامرات مجهولة"، مشيرا إلى أن النظام السياسي الأمريكي "تصدع" مؤخرا ولم يعد بنفس القوة التي كان عليها سابقا، رغم أنه يُظهر عكس ذلك.

وشبه سلامي النظام الأمريكي بـ"أبراج التجارة" كونه ينهار بتلقيه "ضربة مفاجئة"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001، والتي انهار خلالها برجا التجارة في نيويورك.

وقال قائد الحرس الثوري إن الهيمنة الأمريكية في طريقها للزوال على عكس قوة إيران التي تترسخ وتنمو، مشيرا إلى أن استخبارات بلاده قادرة على هزم واشنطن، وفقا لفارس.