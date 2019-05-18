شاهد.. عواصف وفيضانات تجتاح عدة مناطق في السعودية

شاهد.. فيضانات تجتاح عدة مناطق في السعودية

تسبب هطول الأمطار الغزيرة، على المملكة العربية السعودية، الجمعة، في تشكل السيول والفيضانات، في مناطق جنوب وجنوب شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور جانباً من الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في المملكة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية المدنيين في عدة محافظات في جنوب وجنوب غرب المملكة العربية السعودية من العواصف الرعدية والفيضانات

وجاء في بيان الهيئة “لقد ناشدنا الجميع توخي الحذر وتجنب الوديان ومياه الفيضانات، واتخاذ تدابير احترازية واتباع تعليمات الدفاع المدني“.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الحكومية، السبت، أن العواصف الرعدية لاتزال مستمرة في جنوب وجنوب غرب المملكة العربية السعودية.