تداول إطلاق النار على "ساهر" في السعودية.. والشرطة ترد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق النار على "ساهر" (جهاز رصد مخالفات السرعة) كان موجودا بين منطقتي الطائف والباحة.

إمارة مكة نشرت تغريدة تعقيبا على هذا الفيديو، قالت فيها: "شرطة مكة: إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يطلق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي بطريق (الطائف - الباحة) فقد تم تحريز الأثار تمهيداً للقبض على الفاعل.."

وقال مغردون إن إطلاق النار على جهاز ساهر جاء بعد ساعات على تركيبه وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بصورة مستقلة.

ويشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيها أشخاص بمحاولة تحطيم جهاز ساهر الذي يعتبر من الممتلكات العامة في المملكة، حيث نشرت صحيفة سبق في تقرير سابق مطلع الشهر الماضي أنه وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "تابعت دوريات الأمن مركبة بها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17؛ قاموا بتكسير صندوق كاميرا ساهر الواقع في شارع الفيحاء العام؛ فتم استيقافهم، والتحفظ عليهم".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا منم التعليقات الواردة على ذلك: