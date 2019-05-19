انفجار يستهدف حافلة سياحية في مصر ويسفر عن إصابات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استهدف انفجار، حافلة سياحية في مصر، الأحد، ما أسفر عن عدد من الإصابات، وفقا لوسائل إعلام رسمية وشهود عيان.

وذكر التلفزيون الرسمي أن 25 سائحا من جنوب أفريقيا كانوا على متن الحافلة المستهدفة، دون الكشف عن عدد المصابين.

ووقع الانفجار قرب المتحف المصري الذي سيتم افتتاحه في منطقة الجيزة، وقد حدد مصدر أمني لـCNN مكان وقوع الحادثة، في منطقة الرماية.

وظهر عدد من السياح متأثرين بالإصابات التي تعرضوا لها وبدا نزيف الدماء ظاهرا على وجه أحدهم، وفقا لما قالته الصحفية المصرية والشاهدة على الحادثة، منى زيدان، لـCNN.