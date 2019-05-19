صاروخ كاتيوشا يستهدف "المنطقة الخضراء" في بغداد.. فما أهميتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضرب صاروخ كاتيوشا مركز المنطقة الخضراء في بغداد، الأحد، دون أن تتأثر السفارة الأمريكية في العراق بالعملية، وفقا لما أعلنه الجيش العراقي.

وقالت القوات المسلحة العراقية إن الصاروخ سقط في مركز المدينة الخضراء ولم تسفر الحادثة عن إصابات، كما أن السفارة الأمريكية في بغداد لم تتأثر بالعملية.

وتعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا في العاصمة العراقية، إذ تضم عددا من مراكز القوى في الحكومة ومقر الجيش بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

وكانت قد أنشئت هذه المنطقة بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق إذ كانت تسمى سابقا بـ"كرادة مريم" وكانت تجتوي على عدد من قصور الرئيس السابق، صدام حسين.