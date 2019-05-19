كوميدي سعودي "يسيء لرجال الحد الجنوبي".. الحكومة والنيابة تردان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للكوميدي السعودي، أسامة سالمين، وصفوه بـ"المسيء" لجنود المملكة المرابطين على الحد الجنوبي مع اليمن، الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتحرك والرد.

ويقول أسامة سالمين في مقطع الفيديو الذي المتداول: "هذه الهرجة من جد صارت، العيال جالسين ونتكلم خلونا نطلع برة، نطلع برة فين؟ احنا زعلنا قطر والبحرين والمغرب ومصر! نطلع برة فين يا ابني؟ احنا الي هنا ما استحملونا، يا جماعة نكتة خلونا ننكت نكتة، لأ، واحنا نتكلم في الهروج هذه جاء ايامها الخبر حق مقتل السفير الروسي الي التركي قتله، العيال بدو يحللوا الوضع سياسيا، الآن بتقوم حرب عالمية ثالثة، طيب ايش وضعنا احنا، ايش الي وش وضعنا احنا؟ احنا كوميديا، قال انت ابله لازم نستعد؟ نستعد لقتلهم بالضحك؟ ايش؟ سلاحنا الكوميديا؟ أيش نساوي؟ تدخل الساحة مبتسم، لا نرابط في هيئة الترفيه؟ أيش نساوي؟ تعرف إذا مرة تأزم الوضع ننزلهم طلال.. ترفيه ترفيه.."

وتابع سالمين قائلا: "يعني بصراحة اقتنعت شوي بكلامهم، عارفين أيام هتلر مدي مين في حرب كانت زمان، كان تشارلي تشابلن هو الترفيه، ف أحنا كويسين والله يا جماعة، يعني نرفه عن الناس يا جماعة، نرفه في الحرب ولا لا؟ مهمومين واحد يده مقطوعة يجي يضحك، تعرف لو ساويناها في واحد ما رح يعجبه الكلام.."

المتحدث باسم وزارة الإعلام السعودية، قال في تغريدة على الصفحة الرسمية بتويتر: "وزارة الإعلام تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكداً أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم".

من جهتها نشرت إمارة منطقة مكة، تغريدة عن النيابة العامة، قالت فيها: "النيابة العامة: تصدر أمراً باستدعاء ممثل أساء لرجال الحد الجنوبي والتحقيق معه".

وذهب نشطاء للرد على الكوميدي السعودي عبر وسم "أسامه سالمين يسيء لرجال الحد الجنوبي"، مستشهدين بمقاطع فيديو لرجال الحد الجنوبي، نستعرض لكم فيما يلي أبرزها: