أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقد قائد الأسطول الأمريكي الخامس، جيم مالوي، اجتماعا مع قادة رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.

ونشرت السفارة الأمريكية في قطر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها إن مالوي اجتمع مع قادة رفيعي المستوى من دول الخليج في البحرين وليبحثوا قضية الأمن البحري.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بين إيران وأمريكا، ما أثار مخاوف اندلاع حرب شاملة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط.

وكانت قد تعرضت 4 سفن تجارية قرب ميناء الفجيرة داخل المياه الاقتصادية الإماراتية لعملية "تخريبية" وتجري أبوظبي تحقيقات مع النرويج للكشف عن هوية المسؤول عنها.