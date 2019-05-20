قطر ترد على الجبير: تناسى أن سياسات دول "الحصار" مزقت الشمل الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية القطرية على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت الماضي، معتبرة أنه "نسي أو تناسى" تأثير سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الخليج والعرب.

وقال المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تصريح صحفي نشره موقع الوزارة، إن "فحوى تصريحات الجبير كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم دولة قطر"، متسائلة: "كيف يستقيم الأمران؟!".

وأضافت الخاطر أن "الجبير نسي أو تناسى أن السياسات التي تمارسها الدول الأربع التي تفرض حصارا على دولة قطر منذ أكثر من سنتين هي السياسات التي مزقت الشمل الخليجي، وأحدثت شرخا في العمل العربي والخليجي المشترك، وهي التي تمارس ضغوطا لا على دولة قطر فقط بل على عدد من الدول العربية".

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن استغرابها من "الاتهامات التي وجهها الجبير إلى قطر"، وقالت إن "الاتهامات التي كالها الجبير لا تعدو أن تكون مفصلة للاستهلاك الإعلامي ولا تستحق الرد"، على حد تعبيرها.

وكان الجبير قال، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، إن "قطر أساءت لدول مجلس التعاون منذ عام 1995"، مضيفا: "نحن لا نريد إلا الخير لقطر لكن لا نسمح لقطر أن تتدخل في شؤوننا الداخلية وأن تقوم بأعمال تخريبية في بلداننا. لا نسمح لقطر أن تدعم التطرف والإرهاب".