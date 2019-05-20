ترامب يرد على تقارير حول محاولة أمريكية للتفاوض مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن محاولة الولايات المتحدة التفاوض مع إيران واصفا إياها بـ"الزائفة".

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الإعلام الزائف يتحدث عن محاولات أمريكية للتفاوض مع إيران، دون علم بالحقيقة، هذه تقارير زائفة".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى قائلا: "ستتصل إيران عندما تكون جاهزة، في الوقت الراهن سيواصل الاقتصاد الإيراني انهياره، وهذا أمر حزين للإيرانيين".

وكان ترامب قد وجه تهديدا مباشرا لإيران، الأحد، إذ أكد أن نهاية إيران ستكون محتمة في حال قررت خوض حرب مع أمريكا، ووجه رسالة مباشرة لطهران قال فيها: "لا تهددوا أمريكا مجددا أبدا".