إيران تتهم السعودية بجر المنطقة للفوضى.. وتحذر من إثارة الفتنة من الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، المملكة العربية السعودية تسعى لجر المنطقة إلى "الفوضى العارمة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن بيشه قوله إن استهداف السفارة الأمريكية (في العراق) ودعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد قمة عربية طارئة "كلاهما جزء من سياسية السعودية لجر المنطقة إلى الفوضى العارمة". وأضاف أن "تعطيل الكونغرس لعملية البحث عن الحقيقة حول أحداث 11 سبتمبر كان خيانة للشعب الأمريكي".

من جانبه، حذر سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من "محاولات إثارة الفرقة والفتنة من خارج المنطقة"، معتبرا أن "السبيل الوحيد لحل مشاكل منطقة الخليج هو الحوار بين دول المنطقة".

وقال تخت روانجي، في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "هناك مؤشرات تفيد بأن أوساطا خاصة من خارج هذه منطقة الخليج تحاول تحقيق مصالحها اللامشروعة، عن طريق بث الأكاذيب وتقديم معلومات مزيفة وأخبار مظلله وعبر الاعتماد على دعم حلفائهم في الشرق الأوسط وكذلك إرسال قوات بحرية إلى المنطقة".

وأضاف أن "هدفهم هو تصعيد الفرقة بين دول منطقة الخليج، وزعزعة الثقة فيما بينهم أكثر فأكثر، وتصعيد التوتر الأمني في هذه المنطقة المضطربة مسبقا". وحذر من أنه "إذا لم يتم احتواء هذا الوضع فمن المحتمل أن تخرج عن السيطرة عاجلا أم آجلا وتقود إلى أزمة غير ضرورية أخرى في هذه المنطقة".

وقال تخت روانجي إن "إيران كانت وما زالت ترفض دوما النزاع والحرب، وهي لن تختار أبدا الحرب كخيار أو استراتيجية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية"، وأضاف: "رغم ذلك ينبغي الإعلان صراحة أنه لو فرضت الحرب علينا فإن إيران ستستفيد من حقها المشروع في الدفاع عن النفس وستذود بحزم عن شعبها ومصالحها".