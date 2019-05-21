العراق: سنلعب دور "التهدئة" في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة

ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال رئيس الوزراء العراقي، عدال عبد المهدي، الثلاثاء، إن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين لا يريدون حربا، وأكد أن بلاده ستلعب دور "التهدئة" في هذه الأزمة.

ففي ظهوره الأسبوعي أمام وسائل الإعلام، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تلقت تأكيدات من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أنهم لا يريدون الذهاب إلى الحرب، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء في بيان.

وقال عبد المهدي للصحفيين إن العراق سيرسل وفودا إلى طهران وواشنطن من أجل أنهاء النزاعات بين الطرفين وأن بعداد ستلعب دورا أساسي من أجل التهدئة وليس دور وساطة.

وأكد رئيس الحكومة العراقي أنه سيسافر إلى الكويت، الأربعاء، في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا من ضمنها تعزيز التعاون وسبل تحفيف حدة التوترات بين أمريكا وإيران.